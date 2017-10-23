"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике на понедельник, 23 октября.

Глава Карелии Артур Парфенчиков после командировки в Москву будет работать в северных районах Карелии – с понедельника он будет посещать Беломорский, Кемский, Калевальский и Лоухский районы.

Глава Петрозаводска Ирина Мирошник в 10 часов утра встретится с журналистами. В это же время, в 10 часов в большом зале городской администрации состоится заседание штаба по подготовке и проведению отопительного сезона.

В 15 часов Ирина Мирошник проведет встречу с консулом Петрозаводского отделения Генерального консульства Финляндии в Санкт-Петербурге Тарво Ниеминеном.

В 15.00 в спортивном зале школы №39 (ул.Нойбранденбургская, 15) начнется проведение II этапа чемпионата Школьной баскетбольной лиги "КЭС-БАСКЕТ".

Напомним, что в понедельник, 23 октября в школах Петрозаводска стартуют мероприятия в рамках Дней карельской кухни.

Во Дворце спорта "Koral" (ул.Пограничная, 50) состоится открытие Кубка СДЮСШОР №1 по художественной гимнастике.