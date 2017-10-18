"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий республики на среду, 18 октября.

Глава Карелии Артур Парфенчиков отправится с двухдневной рабочей поездкой в Москву.

В Коткозерской средней школе (Олонецкий район) в 10 часов начнется заседание Координационного совета по осуществлению государственной поддержки изучения карельского, вепсского и финского языков в образовательных организациях республики.

В петрозаводском ледовом дворце "Луми" в 10.30 стартует репетиция ледового балета "Жар-птица".

В 12 часов начнутся соревнования по скалолазанию среди детей и взрослых с ограниченными возможностями здоровья. Заявлено участие порядка 50 человек из Петрозаводска и Кондопоги. Состязания пройдут на территории скалодрома на улице Балтийской.

В здании правительства Карелии в 14 часов начнется брифинг, посвященный региональному чемпионату по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью.

В Национальном архиве Карелии в 15 часов откроется историко-документальная выставка, посвященная 100-летию Революции 1917 года. Будут представлены протоколы заседаний Олонецкого губсовета, на которых разворачивались споры о судьбах страны и губернии, документы об организованной в марте 1917 г. Петрозаводской городской милиции, о "январском перевороте" 1918 г., воспоминания очевидцев и участников событий тех лет, другие документы.

В зале заседаний в д. 4 по ул. Энгельса в это же время начнется круглый стол на тему "Городская среда: вопросы благоустройства территорий". Будут представлены результаты мониторинга состояния детских площадок в Петрозаводске. Также участники обсудят вопросы, связанные с реализацией программы "Комфортная городская среда".

В Карельском кадетском корпусе имени Александра Невского в 16 часов начнется торжественная церемония посвящения воспитанников в юнармейцы.

У ТЦ "Десяточка" на Ключевой с 18 до 20 часов будет проходить благотворительная акция по сбору одежды, обуви и товаров первой необходимости для граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации.