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Новости. Общество
07:55, 19 Октября 2017

Какие события ожидаются в Петрозаводске и Карелии сегодня?

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"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий республики на четверг, 19 октября.

Глава Карелии Артур Парфенчиков продолжить пребывать с рабочей поездкой в Москве.

10.00 – в зале Заксобрания Карелии состоится очередное заседание.

11.00 - в Петрозаводском педагогическом колледже на ул.Красной, 30-а пройдет торжественное открытие Чемпионата Республики Карелии "Абилимпикс".
15.00 - в районе домов №1 и 2 по ул.Зеленой пройдет субботник.

15.00 – на Комсомольском проспекте, в военном гарнизоне, в Музее имени М.Кольбе проведут экскурсию "Память и будущее".

17.00 – в "Молодёжном инопарке" на пр. Ленина, д. 33, в главном корпусе ПетрГУ, ауд. 158, общественная палата Карелии проведет первое заседание открытого дискуссионного клуба "Диалог всех со всеми". Тема – "Защита прав детей - какой она должна быть?". К участию в работе Клуба приглашены действующий уполномоченный по правам ребёнка в Республике Карелия и кандидаты на эту должность.

18.00-20.00 – в микрорайоне октябрьский, у ТЦ "Главный", пройдет акция "Добрый шкаф" по сбору одежды и обуви от населения для граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации.

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Около тысячи агрессивных бездомных собак бродят по Петрозаводску
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К середине октября в Карелии благоустроили по приоритетному проекту только половину дворов
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