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Новости. Общество
07:55, 24 Октября 2017

Какие события ожидаются в Петрозаводске и Карелии сегодня?

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"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике на вторник, 24 октября.

Глава Карелии Артур Парфенчиков побывает с рабочей поездкой в Беломорском, Кемском, Калевальском и Лоухском районах.

11.00 – в администрации главы РК на проспекте Ленина, 19, каб.77 состоится брифинг: "О проведении 3 ноября в Карелии "Большого этнографического диктанта".
В брифинге примет участие заместитель министра РК по вопросам национальной политики, связям с общественными и религиозными объединениями А.Б.Ершова.

15.30 - в Национальной библиотеке РК пройдет познавательная программа "Воины России".

16.00 – в администрация Петрозаводска, в 201 кабинете состоится заседание Совета по физической культуре и спорту города.

16.30 - в Национальной библиотеке РК состоится открытие выставки о литовском городе-побратиме "Алитус: место встречи".

24, 26 октября
С 14.00 до 18.30 во Дворце спорта «Koral» на ул.Пограничной, 50 пройдут соревнования среди команд общеобразовательных организаций в рамках Общероссийского проекта "Мини-футбол – в школу".

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Каликина предложила пожаловаться в Генпрокуратуру на Халлиста из-за голодомора в "Пряжинском"
24.10.17 07:15
Стало известно, во сколько оценили Дворец искусств в Кондопоге
24.10.17 06:40
Составлена карта проституции в Европе
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