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Новости. Общество
20:00, 19 Октября 2017

Какие события ожидаются в Петрозаводске и Карелии завтра?

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"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий республики на пятницу, 20 октября.

Эту пятницу глава Карелии Артур Парфенчиков проведет в Санкт-Петербурге, где примет участие в в расширенном заседании наблюдательного совета АНО "Стратегическое партнерство по экономическому и социальному развитию СЗФО" под председательством полномочного представителя президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Николая Цуканова.

10.00 – в водно-спортивном центре "Акватика" на улице Пушкинской, 7 пройдет чемпионат Северо-Западного федерального округа по самбо. Торжественное открытие в 12.00, награждение в 18.00.

10.00 - в Национальной библиотеке Карелии состоится Республиканская научно-практическая конференция "Профессиональное музыкальное образование в Республике Карелия".

14.00 – в зале музея ИЗО Карелии состоится торжественное мероприятие, посвященное Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

16.00 – в музее ИЗО РК пройдет презентация после реставрации работы В.М.Васнецова "Распятие Христа" (1902).

19.00 - в Доме Кантеле на проспекте К.Маркса, 6 программой "Северяночка-певунья" отметят 65-летие со дня создания вокальной группы "Айно".

С 20 по 21 октября в Тверской области, в городе Лихославль, пройдут Дни национальной культуры Республики Карелия в Тверской области, посвященные 400-летию переселения карелов в тверские земли.

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