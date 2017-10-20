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Новости. Общество
20:00, 20 Октября 2017

Какие события ожидаются в Петрозаводске и Карелии завтра?

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"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий республики на субботу, 21 октября.

В 9 часов в Петрозаводске начнутся финальные состязания открытого Чемпионата Карелии по пейнтболу. Место проведения соревнований – ул.Балтийская, д.14.  

В 10 часов в парке у Вечного огня стартует субботник, в котором примут участие сотрудники администрации главы республики, Минздрава РК и комитета ЖКХ мэрии карельской столицы.

В 10.50 в шахматном клубе (ул.Дзержинского, д.26) пройдут соревнования по блицу в рамках Чемпионата Карелии по шахматам.

В 11 часов начнется субботник на трасе "Фонтаны". Участников обещают напоить горячим чаем

В этом же время на набережной Онежского озера стартует акция "10 тысяч шагов с врачом". Можно будет пройти обследование и привиться от гриппа.

C 12 до 19 часов в ТРК "Лотос-Плаза" (первый этаж) будет проходить фестиваль еды Food Fest. В программе – мастер-классы, конкурсы, лекторий и др.

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