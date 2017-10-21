"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий республики на воскресенье, 22 октября.

22 октября по инициативе ЮНЕСКО отмечается Международный день школьных библиотек.

В молодежном клубе на Перевалке (пер.Ругозерский, 9) пройдет финал семейного "осеннего" VK-квеста.

10.00 – в Беломорске, в Центре поморской культуры на ул. Октябрьская 5а, состоится VI Межрегиональная краеведческая конференция "Балагуровские чтения".

12.00 – ЦДЮСШОР на ул. Дзержинского, 26 пройдет командный Чемпионат Республики Карелия по русским шашкам.

12.00 - в гостинице Onego Palace пройдет проект свадебного агентства "Школа невест". Участниц ждут полезные советы от организаторов свадебных торжеств.

14.00 - в зале ВСЦ "Акватика" пройдет занятия по женской танцевальной практике Мандала.

16.30 - накануне концерта в Петрозаводске, в воскресенье 22 октября в ТРК "Лотос Plaza" состоится автограф-сессия с группой "Браво". В гостях у ТРК будет вокалист коллектива Роберт Ленц. Приходите, берите автографы, фотографируйтесь! Вход свободный.

18.00 - на сцене Музыкального театра Карелии Московский театр юного зрителя покажет постановку "Плешивый амур".

19.00 - в ДК "Машиностроитель" даст концерт легендарная группа "Браво".