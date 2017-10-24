"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике на среду, 25 октября.

В 10 часов в Детской библиотеке Карелии имени В.Морозова начнется круглый стол на тему "Школьная библиотека: проблемы развития и внедрения должности педагог-библиотекарь".

С 10 до 11 часов в Центре занятости населения Петрозаводска будет проходить ярмарка вакансий регионального управления Службы судебных приставов.

В 12 часов откроется международная выставка "Карельский камень" – площадка для демонстрации материалов, оборудования, техники и услуг компаний, работающих в горнопромышленной и дорожной отраслях. Место проведения выставки – ул.Онежской флотилии, д.7.

В 14.30 в Ломоносовской гимназии начнется литературная игра для учащихся 10-11 классов школ города.

В 15 часов в Национальном музее Карелии откроется выставка "1917. Петрозаводск и революция". Будут представлены редкие предметы интерьера и быта горожан, одежда и орудия труда рабочего, крестьянина. Среди раритетов – знаки и регалии дореволюционной губернской власти, жетоны и медали Временного правительства и др.

В это же время в мэрии Петрозаводска стартует обучающий семинар для НКО "Государственная регистрация в электронном виде".

В 18 часов в Карельском институте развития образования начнется собрание для родителей выпускников 9 и 11 классов на тему подготовки к экзаменам. Его проведет министр образования РК Александр Морозов.

В 19 часов в ДК "Машиностроитель" начнется концерт легендарной группы "Аквариум".