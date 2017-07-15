Какие события ждут Карелию сегодня?

Что произойдет в республике в субботний выходной 15 июля.

В старинном вепсском селе Шелтозеро Прионежского района пройдет праздник вепсской культуры "Древо жизни". Начало в 12 часов.

В это же время в Петрозаводске на стадионе "Спартак" начнется матч по американскому футболу. В рамках Чемпионата России на поле выйдут сражаться "Карельские оружейники" сразятся с командой МЧС.

А в Беломорске на городском стадионе пройдет матч по традиционному футболу между командами "Беломорск" и "Энергогарант" (Петрозаводск). Начало так же - в полдень. Беломорчане, не пропустите!

С 15 по 22 июля в детской-юношеской школе Олимпийского резерва в Петрозаводске пройдет второй шахматный Форум "Карельская сказка". В нем планируют принять участие более 100 спортсменов из Карелии, Санкт-Петербурга, Москвы, Коми, Татарстана, Ленинградской, Московской, Архангельской, Вологодской, Псковской, Рязанской и Калужской областей. За победу в фестивале будут биться дети 2005 года рождения и младше.

В Сортавале также сыграют в шахматы – в сквере на площади Кирова в 12.00 начнется городской турнир по шахматам, посвященный Всемирному дню шахмат.