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Известный в Карелии журналист Наталья Ермолина написала рассказ о том, как ее безуспешно пытались выдать замуж. Почитайте, это шедевр.

- Меня пытались выдать замуж сразу же после того, как я привезла из Москвы свой главный плод просвещения – годовалого сына. Мама и бабушка очень переживали, что я бросила Юру, отца моего мальчика, и сбежала из столицы в маленький Петрозаводск без денег, без диплома, без мужа, зато с ребенком. Какой позор – начитала стихов в Москве. Хотела книжку, а привезла ляльку.

Как только я окопалась у бабы Лены в однокомнатной деревяшке, все женщины нашей семьи не теряли надежды сбыть с рук переспелый товар.

Сначала мама привела к нам на кухню узбекского ослепительного красавца лет 40, которому я преподавала русский язык. Ослепителен он был своими зубами, которые открывались глазу при любой неловкой улыбке. А улыбался он часто, потому что ошибался при каждой попытке сказать русское слово. Златозубый платил мне за уроки – и все шло хорошо, пока бабы не втянули его в сватовство.

Его стали кормить, отказались от денег, мною заработанных, и всячески намекали, что Наташа, если что – сочный фрукт, надо пробовать. Бедный узбек так испугался напора странных толстых женщин, что однажды на урок не явился. И больше мы не видели сияния его самаркандских куполов. Запугали парня толстой невестой с приданым.

Потом мама нашла какого-то недолетчика из авиагородка. Он не летал, он обслуживал самолеты. Технический спирт был его жизненно необходимым медицинским препаратом. Он был разведен (мужик, не спирт), жена с детьми жила где-то на другой точке планеты, и он уже после первой встречи у нас дома пригласил нас с сыном к себе в трехкомнатную роскошную квартиру в авиагородке. Был он физически хорош, крепок мускулатурой и даже неплохо развит в плане интеллекта. Технический спирт не разрушил его умственных способностей. Почему бы и нет – решила я и собрала сумку выходного дня.

Продолжение – по ссылке.

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