Календарь РКС "В мире ЖКХ" взял гран-при конкурса "Серебряные нити"

Корпоративный календарь "Российских коммунальных систем" "В мире ЖКХ" взял третью престижную награду подряд, получив Гран-при национального конкурса "Серебряные нити СН-2017/SN-2017".

В борьбе за главную награду творческого смотра РКС обошел более 40 компаний из России и Беларуси.

География конкурса в этом году представлена десятками городов и регионов: Москва, Санкт-Петербург, Самара, Нижний Новгород, Татарстан, Краснодар, Челябинск, Курган, Пермский край, Иваново, Белгородская область, Минск и Жлобин. Организатором выступила Академия коммуникации и информации г. Москвы. За право быть первыми наряду с РКС боролись крупнейшие банковские, страховые и авиакомпании – "Сибирь", "Банк УРАЛСИБ", группа "АльфаСтрахование" и другие.

Победители Национального конкурса корпоративных календарей получат свои награды на XII Национальной конференции корпоративных медиа "Серебряные нити", которая пройдет в Москве в декабре 2017 года.

В основу календаря РКС "В мире ЖКХ" легли оригинальные фотографии животных испанского фотохудожника Сантьяго Мендез Партала (Santiago Menendez Partal, ZOO PORTRAITS). Особенность коммунальной сферы России заключается в огромном многообразии профессий, специальностей и ролей всех ее участников. Жилищно-коммунальная отрасль, как и фауна, имеет свою иерархию с вожаками и хищниками, вредителями и трудягами. Учитывая, что 2017 год в России объявлен годом экологии, "Российские коммунальные системы" решили подчеркнуть многогранность профессий ЖКХ и провели параллель с характерами из животного мира.

Список всех победителей и призеров доступен на сайте конкурса.