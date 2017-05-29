16:43, 29 Мая 2017
Калевальские депутаты не стали ликвидировать поселковую администрацию
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В Карелии депутаты Калевалы проголосовали против ликвидации администрации городского поселения.
"Сегодня на очередном заседании совета депутаты Калевальского городского поселения не поддержали поправки в устав, согласно которым администрация поселения ликвидируется, а все полномочия передаются на районный уровень", - пишет районная газета "Северные берега".
Отмечается, что изменения поддержали пятеро депутатов, против проголосовали четверо. Тогда как для принятия решения необходимо было семь голосов "за".
"Значит, пока все останется по-прежнему: администрация Калевальского городского поселения будет заниматься своим делом, районная — своим", - констатирует издание.
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