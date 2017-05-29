Калевальские депутаты не стали ликвидировать поселковую администрацию

В Карелии депутаты Калевалы проголосовали против ликвидации администрации городского поселения.

"Сегодня на очередном заседании совета депутаты Калевальского городского поселения не поддержали поправки в устав, согласно которым администрация поселения ликвидируется, а все полномочия передаются на районный уровень", - пишет районная газета "Северные берега".

Отмечается, что изменения поддержали пятеро депутатов, против проголосовали четверо. Тогда как для принятия решения необходимо было семь голосов "за".

"Значит, пока все останется по-прежнему: администрация Калевальского городского поселения будет заниматься своим делом, районная — своим", - констатирует издание.

