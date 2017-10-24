Каликина предложила пожаловаться в Генпрокуратуру на Халлиста из-за голодомора в "Пряжинском"

Общественница Дарья Каликина предложила пожаловаться в Генеральную прокуратуру и главе Карелии на владельца зверофермы АО "Пряжинское" Айво Халлиста после массовой гибели животных.

Ранее Каликина обратилась ко всем неравнодушным жителям республики с просьбой оказать помощь животным, которые умирают от голода на Пряжинской звероферме. Она также провела одиночный пикет в защиту животных у здания правительства Карелии.

"Зоозащитная организация г. Москвы "Зооправо" связалась с владельцем зверофермы Айво Халлистом, с целью узнать за какую цену он готов отдать животных. Халлист запросил от 11 до 12 миллионов рублей за всех животных, отказавшись продавать их поштучно. Сумма неподъемная ни для одной зоозащитной организации и вряд ли она может быть собрана до начала ноября", - написала общественница "ВКонтакте".

"Ниже образец обращения в Генеральную прокуратуру Российской Федерации и еще ниже губернатору Парфенчикову. Давайте завалим обе инстанции нашими обращениями, чтобы невозможно было не обратить на них внимания вышестоящих органов! Обратите внимание – к Парфенчикову обращаемся с требованием изъять животных у садиста-владельца и отдать их зоозащитникам!" - отметила она.

Каликина утверждает, что с 2014 по 2017 годы звероферме были выделены субсидии суммарно на сумму 86 млн.руб. Она просит Генпрокуратуру провести проверку и привлечь виновных лиц к уголовной ответственности, предусмотренной ч. 4 ст. 159 УК РФ "Мошенничество".