Кандидат Алпеев подал документы в ЦИК Карелии

ЦИК Карелии приняла документы от кандидата Игоря Алпеева, выдвинутого на выборы главы Республики Карелия общероссийской политической партией "Народ против коррупции".

Как рассказали в карельском Избиркоме, 24 июня Игорь Алпеев представил документы о выдвижении на должность главы республики.

На пост высшего должностного лица региона Игорь Алпеев был выдвинут на съезде общероссийской политической партии 19 июня.

Игорь Алпеев родился 14 октября 1957 года в г.Губкин Белгородской области. В 1986 году окончил Северо-Западный заочный политехнический институт, присвоена квалификация инженер-экономист. В настоящее время является генеральным директором ООО "Северо-Западное Финансовое Аудиторское Агентство", член партии "Народ против коррупции".

С 21 июля ЦИК Карелии начнет принимать документы для регистрации кандидатов.

Губернаторские выборы состоятся 10 сентября 2017 года.