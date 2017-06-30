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13:09, 30 Июня 2017

Кандидат Алпеев: "Я не с неба упал, и администрация президента в курсе происходящего"


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Выдвижение бизнесмена из Санкт-Петербурга Игоря Алпеева на пост главы Карелии породило массу всевозможных домыслов не только у политического бомонда республики.

Напомни, 23 июня в ЦИК Карелии поступили документы о выдвижении на пост главы республики 59-летнего генерального директора ООО "Северо-Западное финансовое аудиторское агентство" Игоря Алпеева.

По данным деловой интернет-газеты "Вести Карелии", в конце прошлого года фамилия питерского бизнесмена озвучивалась в числе возможных кандидатов на должность главы республики. Тогда сообщалось, что в свое время Игорь Алпеев работал в мэрии тогда еще Ленинграда вместе с Владимиром Путиным, и, возможно, поэтому считается его "человеком". Фамилия уроженца Белгородской области, заочно окончившего Северо-Западный политехнический институт по специальности "инженер-экономист" Игоря Алпеева оставалась в абсолютной политической тени до 19 июня текущего года.


"Я не с неба упал, и администрация Президента в курсе происходящего. Скажу больше: в Москве мне предлагали 5 областей, в любую из которых были готовы рекомендовать меня на выборы главы. Я предпочел любимую мной Карелию. Но тут вклинился Парфенчиков", - сказал Игорь Алпеев.

Подробнее читайте в материале издания.

Напомним, что выборы главы Карелии состоятся 10 сентября. В настоящее время партиями выдвинуты восемь кандидатов. Кроме Игоря Алпеева, делегированного партией "Народ против коррупции", о котором мы рассказали выше, баллотироваться на должность главы республики будут

Артур Парфенчиков, выдвинутый "Единой Россией", Евгений Ульянов – представитель КПРФ, Евгений Беседный – кандидат от ЛДПР, Ирина Петеляева – от "Справедливой России", Елена Гнетова – от Партии Роста, Николай Тараканов, выдвинутый "Родиной", и Ольга Ильюкова – кандидат от "Патриотов России". Чтобы быть зарегистрированными, им придется преодолеть "муниципальный фильтр".

Мы продолжим рассказывать нашим читателям о ходе избирательной кампании и деятельности кандидатов на должность главы республики.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Онего
2017-06-30 13:22:12
где можно встретится с кандидатом?
новый
2017-06-30 13:21:06
Конечно не с неба упал. В свое время чемодан за Собчаком по очереди с Путиным таскал. Друзья Вовы и Димы топчутся возле кормушки в ожидании вкуснятки
User
2017-06-30 13:20:58
Да нас рать! Он нам вообще не упал. Питерскими сыты по горло!
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