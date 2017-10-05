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Новости. Общество
10:55, 05 Октября 2017

Кандидат на пост детского омбудсмена в Карелии рассказала, как защищала детей в судах

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Кандидат на должность уполномоченного по защите прав детей в Карелии, член общественной палата республики Елена Пальцева рассказала, как в суде защищала интересы несовершеннолетних.

"Как у практикующего юриста у меня были в работе дела детей-сирот по защите их прав на получение благоустроенного жилья от государства, как судебные, так и на уровне консультирования. Некоторые из них я вела по просьбе Александра Гезалова. На протяжении последних четырех месяцев от имени Общественной Палаты РК совместно с Татьяной Смирновой занимаюсь вопросом семьи Логиновых (7 детей), где сложилась очень непростая ситуация. Дел не так много, но оцениваю свою работу в этом направлении не по количеству, а по качеству вложенного труда", - написала Елена Пальцева в Facebook.

Напомним, в ближайшее время в Карелии должны состоятся выборы уполномоченного по защите прав детей. На этот пост глава республики выдвинул следующих кандидатов:

председателя фонда "Моя бабуля", председателя национально-культурной автономия белорусов Карелии "Белая Русь" Светлану Барташевич;
руководителя Центра гендерных исследований Ларису Бойченко;
председателя комиссии по вопросам гражданского общества и межнациональных отношений Общественной палаты Карелии, юриста Елену Пальцеву;
руководителя исполкома "Единой России" в Карелии, бывшего заместителя министра образования республики Геннадия Сараева.

В настоящее время пост детского омбудсмена в Карелии занимает Оксана Старшова, работа которой вызывает многочисленную критику.

 

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