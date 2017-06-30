Кандидат на выборах главы Карелии рассказал о работе с Путиным в мэрии Санкт-Петербурга

Кандидат на выборах главы Карелии Игорь Алпеев раскрыл подробности своей биографии.

Напомни, 23 июня в ЦИК Карелии поступили документы о выдвижении на пост главы республики 59-летнего генерального директора ООО "Северо-Западное финансовое аудиторское агентство" Игоря Алпеева.

"Да, вместе с Путиным я три года работал в комитете по внешним связям мэрии Ленинграда – Санкт-Петербурга. Было это в 1991-1994 годах, когда он руководил этим комитетом. Я же тогда только что возвратился из Чехословакии, где по линии Министерства обороны 15 лет занимался вопросами жилищно-коммунального хозяйства в группе советских войск", - сказал Алпеев деловой интернет-газете "Вести Карелии".

"После комитета по внешним связям по просьбе Владимира Путина я возглавил государственное унитарное предприятие «Рубин» по реализации конфискованного и арестованного питерской таможней имущества", - отметил он.

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Напомним, что выборы главы Карелии состоятся 10 сентября. В настоящее время партиями выдвинуты восемь кандидатов. Кроме Игоря Алпеева, делегированного партией "Народ против коррупции", о котором мы рассказали выше, баллотироваться на должность главы республики будут

Артур Парфенчиков, выдвинутый "Единой Россией", Евгений Ульянов – представитель КПРФ, Евгений Беседный – кандидат от ЛДПР, Ирина Петеляева – от "Справедливой России", Елена Гнетова – от Партии Роста, Николай Тараканов, выдвинутый "Родиной", и Ольга Ильюкова – кандидат от "Патриотов России". Чтобы быть зарегистрированными, им придется преодолеть "муниципальный фильтр".

Мы продолжим рассказывать нашим читателям о ходе избирательной кампании и деятельности кандидатов на должность главы республики.