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16:25, 29 Июня 2017

Кандидаты на должность главы Карелии не смогут использовать в агитационных материалах изображения других людей

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ЦИК Карелии провела семинар для представителей СМИ, посвященный изменениям в избирательном законодательстве и особенностям освещения выборов главы Карелии, которые состоятся 10 сентября 2017 года.

Открывая семинар, председатель Центризбиркома Алексей Бахилин отметил, что большая часть жалоб, которые поступают в избирательную комиссию в период проведения выборов, традиционно связаны с нарушением порядка агитации. Ситуация осложняется тем, что законодательство постоянно меняется. Одно из недавних нововведений связано с запретом использования в агитационных материалах изображений реальных людей, за исключением самого кандидата. Если же в таких материалах используются высказывания других лиц, то необходимо предварительно заручиться их письменным согласием.

Агитационный период для кандидатов начинается с момента их официального выдвижения. После того, как выдвинутый политической партией кандидат отнес в документы в ЦИК Карелии, он, к примеру, может начать проводить встречи с населением. С момента открытия избирательного фонда кандидат имеет право печатать агитационные материалы. При этом размещать их в СМИ разрешается не ранее, чем за 28 дней до дня голосования – то есть с 12 августа.

По словам начальника управления аппарата ЦИК Карелии Григория Футрика, закон позволяет негосударственным средствам массовой информации и сетевым изданиям вообще не участвовать в предвыборной агитации. Если же издание (зарегистрированное как СМИ не позднее чем за год до старта избирательной кампании) заинтересовано в предоставлении площадей под агитационные материалы кандидатов, то необходимо не позднее 13 июля обнародовать расценки и уведомить об этом избирательную комиссию. Бесплатно площади и эфирное время кандидатам предоставляют только региональные СМИ: печатные, радио- и телеканалы.

"Оплата рекламы, коммерческой или иной, не связанной с выборами главы Республики Карелия, деятельности с использованием фамилии или изображения кандидата, а также реклама с использованием наименований, эмблем и иной символики избирательных объединений, выдвинувших кандидатов в период избирательных кампаний, осуществляется только за счет соответствующего избирательного фонда", - подчеркнул Алексей Бахилин.

 

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