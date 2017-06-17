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фото: ФОТО: РИА Новости / Владимир Родионов

"Канцлер единства": В Германии ушел из жизни Гельмут Коль

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Ушел из жизни бывший канцлер Германии Гельмут Коль. Он скончался в пятницу, 16 июня, в возрасте 87 лет в своем доме в Людвигсхафене.

Гельмут Коль был канцлером правительства Германии с 1982-го по 1998 год, став единственным политиком в истории Германии, занявшим эту должность четыре раза подряд, пишет newsru.

Коля называют канцлером немецкого единства, поскольку при его правлении в 1990 году состоялся процесс объединения ФРГ и ГДР.

Гельмут Коль неоднократно посещал Советский Союз и сыграл важную роль в установлении добрососедских связей между СССР и ФРГ. Большое значение в этой связи имели встречи Коля с лидером СССР Михаилом Горбачевым, результатом которых стало подписание документов, создавших правовой фундамент для новых взаимоотношений, отмечает ТАСС.

Так, в июне 1989 года Горбачев и Коль в совместном заявлении подчеркнули намерение двух государств сделать выводы из уроков истории и наладить прочные связи в таких областях, как разоружение, взаимная торговля и молодежные обмены.

В ноябре 1990 года был подписан Договор о добрососедстве, партнерстве и сотрудничестве между СССР и ФРГ. Оба лидера также обсуждали вопросы, касающиеся объединения Германии.

Для развития российско-германских контактов особое значение имели встречи Гельмута Коля с президентом России Борисом Ельциным. С декабря 1992 года, когда прошел первый официальный визит Гельмута Коля в Россию, таких встреч состоялось около двадцати.

"Гельмут Коль приветствовал Бориса Николаевича очень доброжелательно. Он всегда искренне радовался каждой новой встрече. Мне казалось, что немецкий канцлер относится к нашему Президенту, как к младшему брату. Всегда так трогательно, с акцентом выговаривал: "Борыс, Борыс" - и при этом нежно похлопывал по плечу", - вспоминал начальник охраны Бориса Ельцина Александр Коржаков в книге "Ближний круг "царя Бориса".

Выйдя на пенсию, Коль начал писать мемуары и опубликовал около десяти книг, в том числе "Я желал единства Германии" (1996), "Мой дневник 1998-2000" (2000), трехтомник "Воспоминания" (2004, 2005, 2007), "Волнуясь за Европу" (2014).

Коль всегда благосклонно относился к России и неоднократно посещал Москву, уже покинув пост канцлера. Он продолжал играть роль и в современной политике.

 

 

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