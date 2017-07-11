"Карелавтотранс" не планирует отменять рейсы из Петрозаводска

Организация-перевозчик опровергает некорректный подзаголовок на одном из интернет-ресурсов.

На сайте предприятия "Карелавтотранс" появилось опровержение информации о том, что будет отменена часть рейсов в районы республики. В частности, говорится о том, что в новости "Автобусы в Карелии изменят движение", размещенной на сайте "Карелинформ" информация не соответствует действительности. "Предприятие "Карелавтотранс" изменит расписание некоторых пригородных маршрутов, часть из них совсем отменят. Информация размещена в группе социальной сети ВКонтакте", - сказано в новости.

Данная информация об отмене части рейсов пригородных маршрутов не соответствует действительности, заявляют в "Карелавтотрансе". С 10 июля, наоборот, происходит увеличение объемов движения на междугородном маршруте № 524 "Петрозаводск – Великая Губа" и междугородном маршруте № 610 "Петрозаводск – Ведлозеро через Савиново", а также небольшие изменения расписания движения с сохранением действующих объемов движения на междугородных маршрутах № 608 "Петрозаводск – Соддер через Эссойлу", № 616К "Петрозаводск – Другая Река через Кварцитный" и № 622 "Петрозаводск – Эссойла через Сяпсю".

Каких-либо изменений в расписании движения пригородных маршрутов или их сокращения не происходило и не планируется.

Также в "Карелавтотрансе" сообщили, что многочисленные пассажиры, беспрерывно звонящие в справочную, утверждают, что эту информацию о будто бы предстоящей отмене части пригородных рейсов выдало утром 10 июля в эфир и местное телевидение.