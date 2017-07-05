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Новости. Общество
09:45, 05 Июля 2017

"Карелавтотранс" опроверг информацию об автобусах-убийцах, работающих в Карелии

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В организации говорят, что статья, размещенная на одном из интернет-порталов Петрозаводска, недостоверна.

3 июля на информационном портале "Петрозаводск говорит" была размещена статья Татьяны Смирновой под заголовком "Пригородные перевозки: автобусы-убийцы и их заложники". В ней речь шла о том, что пригородный автобус, шедший из Петрозаводска 29 июня на Орзегу, в районе деревни Ужесельга сломался, из-за чего пассажирам пришлось подождать 30 минут резервного автобуса, и далее благополучно проследовать на резервном автобусе до места назначения.

"Карелавтотранс" интересуется у автора статьи: сколько человек, когда и где погибло в пригородных дачных автобусах, отправляющихся в рейсы с Петрозаводского автовокзала? Организации-оператору автовокзала такие факты гибели пассажиров неизвестны. Также спрашивается, в чем видит автор "риск для жизни" при поездке в автобусе на дачу? Ведь при этой поломке никто не пострадал. "Может, автор текста считает, что был риск в том, что пассажирам сломавшегося автобуса пришлось перейти дорогу для посадки в резервный автобус? Причем, как видно из авторского видео, прикрепленного к тексту, дорогу с далеко не самым оживленным движением (видно, что после проехавшего легкового автомобиля дорога впереди была полностью свободна на обеих полосах примерно метров на 700, до самого поворота). Спешим сообщить автору текста, что, в таком случае, она точно так же рискует жизнью ежедневно. Даже переходя перекресток на зеленый свет светофора", - пишут авторы опровержения.

Содержание текста представляется "Карелавтотрансу" весьма тенденциозным. Автора упрекают за то, что она не выслушала обе стороны, не позвонила ни к представителю субподрядчика этой фирмы, непосредственно обслуживающему данный маршрут, ни к оператору пригородных перевозок - на Петрозаводский автовокзал (то есть в ГУП РК "Карелавтотранс"), ни в Госкомитет РК по транспорту, который является госрегулятором в РК в области этих перевозок.

По мнению представителей перевозчика, 29 июня "произошла неприятная, но вовсе не смертельная вещь", "банальная поломка пригородного автобуса". При этом жизни и здоровью пассажиров и их детей никто и ничто не угрожало.

Сломавшийся автобус прошел у перевозчика обязательный предрейсовый техосмотр и на момент выезда в рейс был полностью исправен. При выполнении рейса у автобуса частично отказало сцепление, но исправно работали и тормоза, и рулевое управление, автобус двигался с малой скоростью, у водителя было более чем достаточное время на принятие решения о безопасной остановке в безопасном месте.

Билеты, приобретенные на автовокзале, в том числе билет Татьяны Смирновой, подлежали возврату именно на автовокзале. Однако водитель сломавшегося автобуса пошел автору заметки навстречу и вернул уплаченные деньги прямо на месте поломки автобуса.

На обсуждаемом рейсе безопасность перевозок была соблюдена. Ожидание резервного автобуса было минимальным, "ни один дачник и ни одно дачное животное не пострадало и даже не обратилось за медицинской помощью", сообщают авторы опровержения.

В заключение статьи автор обращается к дачникам: "Уважаемые пассажиры! Пригородные автобусы никого не убивают, это все выдумки".

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