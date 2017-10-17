"Карелэнерго" присоединилось к Всероссийской акции "Неделя без турникета"

Специалисты филиала МРСК Северо-Запада рассказывают старшеклассникам республики о профессиях в энергетике.

Всероссийская акция – ключевое мероприятие федеральной программы "Работай в России!". В период с 16 по 22 октября 2017 года сотрудники "Карелэнерго" проводят профориентационные встречи с карельскими старшеклассниками, которым пора выбирать профессию.

– Когда говорят об энергетике, то в первую очередь вспоминают электромонтеров. Это правильно, однако существует множество смежных профессий, без которых невозможно функционирование любого энергопредприятия: диспетчеры, релейщики, специалисты IT-технологий, охраны труда, юристы, экономисты, связисты, водители, – этот перечень можно еще долго продолжать, – поясняет заместитель начальника управления по работе с персоналом Анжелика Тарачева. – Принимая участие в акции "Неделя без турникета", мы хотим рассказать, как много возможностей у ребят, которые захотят связать свою жизнь с энергетикой. На нашем предприятии всегда рады молодежи.

Очень часто успешный путь в энергетике начинается с окончания среднего специального учебного заведения. Поступить в техникум или колледж можно после 9 или 11 класса, а по окончании выбрать – продолжить обучение в вузе или начать применять новые знания на практике. Среднего специального образования достаточно, чтобы освоить рабочую специальность и получить начальную техническую должность на энергетическом предприятии. При желании, уже работая, можно продолжить образование в вузе на заочной или вечерней форме обучения.

Во время встреч с энергетиками школьники могут примерить спецодежду электромонтера, повторить основные правила поведения вблизи энергообъектов, попробовать провести реанимационные действия пострадавшему при помощи тренажера "Гоши", сделать электробезопасное селфи.

Больше узнать о профессиях в энергетике и определить свое профессиональное будущее ребятам помогут книги, изданные в компании. Стоящим на пороге выбора пригодится книга "Профессии в энергетике", в которой специалисты "Карелэнерго" рассказывают о своей сложной, но очень интересной работе, а ребятам помладше будет интересно открыть для себя новую профессию и раскрыть "Тайну синего пульта" со сказочными героями, придуманными карельской писательницей Еленой Кригер. Эти издания доступны в электронном виде на специализированном портале МРСК Северо-Запада.