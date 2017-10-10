"Карелэнерго" работает в режиме повышенной готовности в связи с неблагоприятным метеопрогнозом

В понедельник 9 октября в филиале МРСК Северо-Запада "Карелэнерго" введен режим повышенной готовности.

В Республике Карелия отмечается ухудшение погодных условий, в связи с чем предприятие усилило контроль за работой электросетевого комплекса и принимает дополнительные меры по обеспечению надежного энергоснабжения потребителей.

В производственных отделениях филиала сформированы мобильные бригады, обеспеченные всей необходимой спецтехникой, материалами и инструментами для выполнения восстановительных работ при возникновении нештатных ситуаций. Подготовлены резервные источники энергоснабжения.

Для оперативной обратной связи с потребителями при отключении электроснабжения организована работа телефонной горячей линии: 8-800-333-02-52 (звонок бесплатный).