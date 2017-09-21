Завершено технологическое присоединение домов в одной из самых старых деревень Карелии

Еще десять домовладений в деревне Нильмогуба подключены к электросетям филиала МРСК Северо-Запада.

Специалисты филиала МРСК Северо-Запада "Карелэнерго" подключили к сетям 10 домовладений в деревне Нильмогуба в Лоухском районе. Теперь все дома одной из старейших деревень республики обеспечены надежным электроснабжением.

Для технологического присоединения объектов нового строительства – восьми дачных и двух жилых домов – в деревне построены две воздушные линии электропередачи: напряжением 10 кВ протяженностью более одного километра, и напряжением 0,4 кВ протяженностью по трассе порядка 2,2 км; произведен монтаж мачтовой трансформаторной подстанции МТП-250/10/0,4.

Проектно-изыскательские работы выполнены силами специалистов "Карелэнерго", для проведения землеустроительных и строительно-монтажных работ привлекались подрядные организации. На реализацию проекта по техприсоединению новых потребителей в Нильмогубе "Карелэнерго" направило более 3,7 млн рублей.