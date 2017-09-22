"Карелэнергоресурс" наказали за отключение горячей воды на слишком долгий срок

УФАС Карелии приняло решение о привлечении к административной ответственности ООО "Карелэнергоресурс", отключившее на несколько месяцев горячее водоснабжение в жилом фонде Пудожа.

Горячую воду отключили в период проведения регламентных работ по окончании отопительного сезона. По сведениям УФАС, это было сделано "на срок, превышающий максимально допустимую продолжительность перерыва горячего водоснабжения", пишут "Вести Карелии".

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