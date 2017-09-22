11:42, 22 Сентября 2017
"Карелэнергоресурс" наказали за отключение горячей воды на слишком долгий срок
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УФАС Карелии приняло решение о привлечении к административной ответственности ООО "Карелэнергоресурс", отключившее на несколько месяцев горячее водоснабжение в жилом фонде Пудожа.
Горячую воду отключили в период проведения регламентных работ по окончании отопительного сезона. По сведениям УФАС, это было сделано "на срок, превышающий максимально допустимую продолжительность перерыва горячего водоснабжения", пишут "Вести Карелии".
Подробнее читайте в материале издания.
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