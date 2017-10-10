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Новости. Общество
10:18, 10 Октября 2017

"Карелэнергоресурс" получил безвозмездно котельную в Карелии

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Теплоснабжающая организация "Карелэнергоресурс" стала победителем конкурса на право заключения договора безвозмездной передачи здания котельной Пудожа.

По итогам проведенного администрацией местного самоуправления конкурса на право заключения договора безвозмездной передачи здания котельной Пудожа с целью организации горячего водоснабжения победителем была признана теплоснабжающая организация "Карелэнергоресурс", сообщают "Вести Карелии".

Подробнее читайте в материале издания.

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