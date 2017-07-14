Карелии больше не придется отвечать за состояние дороги до Костомукши

Дорогу Кочкома-Госграница в ближайшее время планируется передать в федеральную собственность, об этом сообщил Артур Парфенчиков.

Сегодня 14 июля в рамках рабочей поездки в Костомукшу врио главы Карелии посетил Межрайонную больницу №1. Руководитель региона осмотрел поликлинику и основной корпус медицинского учреждения, а также встретился с трудовым коллективом.

Больница является межрайонным центром, который обслуживает не только местных жителей, но оказывает медицинскую помощь и пациентам из других районов – Муезерского и Калевальского.

Временно исполняющий обязанности Главы Карелии высоко оценил уровень оснащенности медицинского учреждения.

На встрече с коллективом больницы обсуждались актуальные для учреждения и всего городского округа вопросы: взаимодействие с коллегами из других районов, обеспечение кадрами, состояние местных дорог.

Дорогу Кочкома-госграница, как рассказал Артур Парфенчиков, в ближайшее время планируется передать в федеральную собственность, что позволит содержать трассу в надлежащем состоянии, сообщили в пресс-службе правительства Карелии.