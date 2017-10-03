15:10, 03 Октября 2017
Карелия должна стать самым инвестпривлекательным регионом, заявил Парфенчиков
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Глава Карелии Артур Парфенчиков заявил, что республика в ближайшее время должна войти в ТОП-30 наиболее инвестиционно привлекательных регионов.
"Мы видим, как двигается Карелия, какие позиции мы выполняем, а какие недовыполняем. У нас амбициозные планы — мы поставили для себя задачу в ближайшие три года войти в тридцатку наиболее привлекательных с точки зрений инвестиций регионов. Это задача-минимум. Мы считаем, что с точки зрения географического положения Карелия должна быть самым инвестпривлекательным субъектом федерации",- сказал Артур Парфенчиков.
Подробнее читайте в материале "Вестей Карелии".
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