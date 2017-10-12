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Новости. Экономика
13:28, 12 Октября 2017

Карелия готова поставить на Ямал тренажеры для арктической зоны

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Власти Карелии заявили о готовности поставить в Ямало-Ненецкий автономный округ адаптированные для арктических регионов уличные тренажеры торговой марки МВ Barbell.

Сегодня в Карелии с рабочей поездкой находится губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Кобылкин. В рамках визита состоялась встреча Дмитрия Кобылкина с главой Карелии Артуром Парфенчиковым. Совместно главы регионов посетили комплекс тренажеров, установленных в аллее на набережной Онежского озера, сообщают "Вести Карелии".

Подробнее читайте в материале издания.

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Комментарии

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Александр Лукин
2017-10-12 13:58:15
Тренажеры торговой марки МВ Barbell - Вадима Маркелова одного из не многих бизнесменов, который создал уникальную и очень конкурентную продукцию, только поэтому ему удается выжить в этом "привлекательном" инвестиционном климате.
кир
2017-10-12 14:34:22
Александр Лукин, ну да. Тротуары для людей делать никакой инвестор не будет. Живем как в средние века в грязи и в обмане. Иду утром и думаю, неужели наши ВКС ночью тротуары бомбили?
кир
2017-10-12 13:51:47
Для полного счастья Ямала нам только не хватало.
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