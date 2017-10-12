Карелия готова поставить на Ямал тренажеры для арктической зоны

Власти Карелии заявили о готовности поставить в Ямало-Ненецкий автономный округ адаптированные для арктических регионов уличные тренажеры торговой марки МВ Barbell.

Сегодня в Карелии с рабочей поездкой находится губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Кобылкин. В рамках визита состоялась встреча Дмитрия Кобылкина с главой Карелии Артуром Парфенчиковым. Совместно главы регионов посетили комплекс тренажеров, установленных в аллее на набережной Онежского озера, сообщают "Вести Карелии".

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