13:28, 12 Октября 2017
Карелия готова поставить на Ямал тренажеры для арктической зоны
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Власти Карелии заявили о готовности поставить в Ямало-Ненецкий автономный округ адаптированные для арктических регионов уличные тренажеры торговой марки МВ Barbell.
Сегодня в Карелии с рабочей поездкой находится губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Кобылкин. В рамках визита состоялась встреча Дмитрия Кобылкина с главой Карелии Артуром Парфенчиковым. Совместно главы регионов посетили комплекс тренажеров, установленных в аллее на набережной Онежского озера, сообщают "Вести Карелии".
Подробнее читайте в материале издания.
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