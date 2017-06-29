Карелия готовится к тотальному экзамену по ПДД

Карельская Госавтоинспекция совместно с Всероссийским обществом автомобилистов Карелии выступили инициаторами тотального экзамена по ПДД в регионе, сообщает ведомство.

Госавтоинспекция Карелии призывает всех желающих – студентов и общественных деятелей, пенсионеров и профессиональных водителей, представителей разных профессий, национальностей и культур принять участие в этом знаменательном событии.

Стартует тотальный экзамен 3 июля – в День ГИБДД и продлится до 5 июля включительно.

Получить профессиональную консультацию, пройти подготовку и предварительное тестирование, а также досрочно сдать экзамен можно ежедневно по адресу: пр. Первомайский, дом 68-б (Автошкола ВОА):

3 июля – с 11:00 до 13:00

4 июля – с 12:00 до 14:00

5 июля – с 12:00 до 14:00

Как отметили в ГИБДД Карелии, приветствуется размещение в социальных сетях фото с экзамена с хештегом #КарелияЗаБезопасноеВождение.