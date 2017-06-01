Карелия и Кабардино-Балкария договорились о торговом обмене

Соглашение между двумя республиками на Петербургском экономическом форуме подписали сегодня врио главы Карелии Артур Парфенчиков и руководитель Кабардино-Балкарской Республики Юрий Коков.

Подписанный документ предполагает создание необходимых условий для укрепления межрегионального сотрудничества во всех сферах социально-экономической деятельности. Одна из них – торговый обмен, сообщили в пресс-службе главы Карелии.

"Надеюсь, что объединенными усилиями северокавказских республик и Ставрополя мы найдем возможность системных и качественных поставок сельхозпродукции. Несмотря на то, что нас разделяют тысячи километров, у нас много общего", − отметил Артур Парфенчиков.

По его словам, Карелия, в свою очередь, готова помочь деревянному домостроению в Кабардино-Балкарии и заинтересована в совместном развитии туристической инфраструктуры.

Кроме того, стороны договорились взаимодействовать по вопросам привлечения иностранных инвестиций, способствовать развитию в обеих республиках малого и среднего предпринимательства.

"Планируется, что регионы будут обмениваться планами по организации и проведению межрегиональных и международных выставок, ярмарок, семинаров, конференций, форумов. В документе говорится о размещении соответствующей информации на официальных порталах малого и среднего предпринимательства Республики Карелия и Кабардино-Балкарской Республики", - отмечается в релизе пресс-службы правительства.

Информационное сотрудничество и обмен опытом будут проводиться в области здравоохранения, социальной защиты, труда и занятости населения, культуры.

Карелия и Кабардино-Балкария также укрепят взаимодействие в сферах промышленности, природопользования, сельского хозяйства, образования, межнациональных и межконфессиональных отношений, физической культуры и спорта, молодежной политики, развития средств массовой информации, связи и информатизации.

При реализации этих договоренностей стороны смогут заключать отдельные соглашения, подписывать протоколы, программы, планы мероприятий.