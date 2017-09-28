Карелия лидирует по числу фактов получения взяток

Республика Карелия оказалась в числе регионов, в которых зафиксирован рост числа фактов получения взяток.

Об этом сообщает Генпрокуратура России в своем докладе о состоянии преступности в России за восемь месяцев текущего года.



По оценке прокуратуры, число выявляемых фактов взяток в России сократилось на 19%.



Число выявленных преступлений по статьям о получении и даче взятки, посредничестве во взяточничестве и по недавно введенной статье о мелкой взятке в этом году сократилось на 19,1%, отмечают в ведомстве.



Меньше стало выявляться фактов получения взяток в Курской области, Забайкальском крае, Владимирской и Воронежской областях, в Татарстане и Башкирии, Краснодарском крае.

Однако в то же время рост числа фактов получения взяток был зафиксирован в Брянской области, Карелии, Ханты-Мансийском округе, Калужской и Самарской областях, сообщается в докладе Генпрокуратуры.

