Карелия не выбралась из числа регионов, отстающих в расселении аварийного жилья

Программа расселения аварийного жилья в Карелии по состоянию на 1 сентября 2017 года выполнена менее чем на 80%.

Об этом сообщается в сентябрьском информационном бюллетене о реализации региональных программ переселения, опубликованном Фондом содействия реформированию ЖКХ.

Кроме Карелии такой же низкий показатель выполнения программы зафиксирован еще в 6 регионах.

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