Карелия нуждается в дорогом медицинском приборе для выявления рака

Высокоточный анализатор необходим для раннего выявления злокачественных опухолей.

Для повышения качества оказания онкопомощи в республике и раннего выявления злокачественных новообразований и предраковых состояний, Карелии необходимо приобрести высокоточный анализатор.

Об этом сообщил депутат Законодательного собрания республики, главный врач петрозаводской поликлиники № 1 Михаил Стоцкий на правительственном часе в парламенте.

Такой прибор позволит оперативно проводить специфические анализы биоматериала, считает Стоцкий.

Сейчас такого аппарата в регионе нет, его стоимость оценивается примерно в 5 млн.рублей.

Подробнее читайте в материале деловой интернет-газете "Вести Карелии".