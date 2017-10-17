13:20, 17 Октября 2017
Карелия нуждается в дорогом медицинском приборе для выявления рака
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Высокоточный анализатор необходим для раннего выявления злокачественных опухолей.
Для повышения качества оказания онкопомощи в республике и раннего выявления злокачественных новообразований и предраковых состояний, Карелии необходимо приобрести высокоточный анализатор.
Об этом сообщил депутат Законодательного собрания республики, главный врач петрозаводской поликлиники № 1 Михаил Стоцкий на правительственном часе в парламенте.
Такой прибор позволит оперативно проводить специфические анализы биоматериала, считает Стоцкий.
Сейчас такого аппарата в регионе нет, его стоимость оценивается примерно в 5 млн.рублей.
Подробнее читайте в материале деловой интернет-газете "Вести Карелии".
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