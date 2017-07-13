Карелия оказалась на 27 месте в рейтинге доступности жилья

"РИА Рейтинг" провело анализ цен на квартиры в стране по итогам 2016 года.

За основу исследования было взято количество лет, которое потребуется семье с одним ребенком для того, чтобы накопить на собственное жилье, пишут "Вести Карелии"

В качестве образца была использована средняя цена на типовую квартиру площадью 54 квадратных метра в конкретном регионе.

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