11:18, 31 Мая 2017
Карелия опустилась в рейтинге социально-экономического положения субъектов РФ
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Рейтинг социально-экономического положения субъектов РФ за 2016 год показал ухудшение позиций Карелии по сравнению с 2015 годом.
Согласно исследованию аналитического агентства "РИА Рейтинг", в 2016 году Карелия заняла 72 место, опустившись на две строчки вниз по сравнению с 2015 годом.
Подробности – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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