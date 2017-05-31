Карелия опустилась в рейтинге социально-экономического положения субъектов РФ

Рейтинг социально-экономического положения субъектов РФ за 2016 год показал ухудшение позиций Карелии по сравнению с 2015 годом.

Согласно исследованию аналитического агентства "РИА Рейтинг", в 2016 году Карелия заняла 72 место, опустившись на две строчки вниз по сравнению с 2015 годом.

Подробности – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".