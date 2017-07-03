Карелия оштрафована за невыполнение программы расселения аварийного жилья на 57,8 млн рублей

Республика Карелия вошла в число регионов, получивших больше всего штрафов за неудовлетворительное выполнение программы расселения граждан из аварийного фонда.

Больше всего штрафов получили Архангельская область - это 84,9 млн рублей, Тверская область должна выплатить 67,3 млн рублей, республика Коми — 61,5 млн рублей, республика Карелия - — 57,8 млн рублей, Ивановская область — 43,2 млн рублей, Забайкальский край - 36,8 млн рублей, Томская область — 37,6 млн рублей, Псковская область - —18,3 млн рублей и Вологодская область — 18,8 млн рублей, пишут "Вести Карелии".

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