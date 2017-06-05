13:18, 05 Июня 2017
"Карелия по-прежнему привлекает мигрантов"
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Иностранцы ежегодно приносят в бюджет Карелии десятки миллионов рублей налогов.
Штатная численность карельского управления Федеральной миграционной службы, почти год назад вошедшего в структуру МВД, "похудела" на 30 процентов, однако руководство новой структуры надеется на то, что столь резкое сокращение на качестве работы не отразилось. При этом число мигрантов в республике в целом существенно не изменилось, поредел лишь поток граждан Финляндии, приезжающих к нам в республику.
О прошедшей реорганизации, миграционной обстановке в Карелии, переселенцах из Украины и "забывчивых" работодателях рассказала начальник управления по вопросам миграции МВД по РК Татьяна Жураховская.
Читайте интервью на страницах деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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