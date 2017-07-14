Карелия поборется за звание литературного флагмана России

За звание "Литературный флагман России" во Всероссийском конкурсе "Самый читающий регион" в 2017 году будут бороться 84 региона страны, включая Карелию.

В мае в третий раз стартовал Всероссийский конкурс "Самый читающий регион". К участию в нем приглашены все субъекты России. Организатор конкурса – Российский книжный союз при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Победа в конкурсе дает высокий статус самого читающего региона страны. Чтобы определить победителя, жюри, в которое вошли издатели, общественные и культурные деятели, оценивает поступившие от участников конкурсные заявки. Они включают описание самого значимого литературного мероприятия или проекта, организованного регионом в 2016–2017 годах. Принимаются во внимание и достижения регионов в развитии чтения и книги в целом.

Конкурс стартовал в Год литературы в России в 2015 году. Тогда в конкурсе приняли участие 83 региона, а победителем стала Ульяновская область. В 2016 году только один регион отказался от участия, а звания "Литературный флагман России" была удостоена Воронежская область.

Победитель 2017 года будет определен в октябре, а торжественная церемония награждения состоится 16 ноября в рамках IV Санкт-Петербургского международного культурного форума. Победителю, помимо памятных подарков и дипломов, присваивается звание "Литературный флагман России" и вручается одноименный приз-статуэтка и книжная библиотека.

Дополнительная информация о конкурсе "Самый читающий регион" на сайте Литфлагман.рф.