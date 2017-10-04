Карелия получит больше денег из федерального центра в 2018 году

Министерство финансов республики заявляет о том, что Карелия в следующем году получит увеличенную сумму дотаций из федерального бюджета.

Рост дотации из федерального бюджета на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности Карелии в 2018 году составит 1,3 млрд. рублей, заявляет Минфин республики.

Как следует из проекта федерального бюджета, общий объем дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации составит в 2018 году 645,1 млрд рублей.

Сколько из общей суммы дотаций достанется Карелии, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".