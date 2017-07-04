Карелия попала в число лидеров по потреблению вина в России

Согласно подсчетам экспертов, россияне ежемесячно выпивают 22 литра пива и 1,6 литра вина на душу населения, сообщает "Life".

По данным ЕГАИС (Единая государственная автоматизированная информационная система по подсчёту производства и оборота алкоголя). Лидерами по продажам вина в северных регионах стали Архангельск и Карелия, сообщает издание.

Там средний показатель на одного жителя – больше 1 литра вина. Южные регионы, напротив, не вошли даже в десятку – это связывают с изготовлением и употреблением преимущественно домашнего вина.

Москва попала на 19 место в рейтинге – среднестатистический житель столицы выпивает примерно полбутылки вина в месяц. Сахалин, который лидирует по продажам водки (литровая бутылка на человека), оказался на девятом месте винного рейтинга – практически бутылка вина на душу населения.

Лидером по потреблению пива стала Республика Адыгея, где каждый житель, согласно статистике, ежемесячно выпивает 22 бутылки пива (11 литров). А меньше всего пенного напитка потребляют в Москве и в Санкт-Петербурге, где каждый месяц впивается по семь бутылок на жителя.