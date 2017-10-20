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Новости. Экономика
08:05, 20 Октября 2017

Карелия признала нехватку денег на повышение зарплат бюджетникам

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Республика попросила финансовой помощи у Москвы на исполнение майских указов президента

Карелия стала первым регионом, который публично признал нехватку денег на повышение зарплат бюджетникам по майским указам президента. Республика заявила о проблемах с бюджетом и официально попросила помощи у Москвы.

Об этом сообщает издание «РБК».

Для достижения целевых показателей оплаты труда врачей, учителей, соцработников и работников культуры «потребность средств бюджета Республики Карелия на 2017 год составляет 783 млн руб., из них на оплату труда медицинскому персоналу — 97,4 млн», сообщил карельский Минфин. Дефицит финансирования на повышение зарплат учителей составляет 215 млн руб., говорила в сентябре первый замминистра образования Карелии Татьяна Васильева.

Карелия- единственный регион, у которого на 1 октября 2017 года обнаружилась нехватка собственных средств в размере 97,4 млн руб. на повышение зарплат медработникам по майским указам, следует из письма заместителя министра здравоохранения Натальи Хоровой на имя главы комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрея Макарова. Все остальные регионы подтвердили обеспеченность средствами для выполнения президентского указа по медработникам, сообщает «РБК».

«Проблемы несбалансированности бюджета республики Карелия, связанные с выпадающими доходами по налогу на прибыль организаций, входящих в консолидированные группы налогоплательщиков, ограничения по государственному долгу, превышающему 100% собственных доходов, и бюджетному дефициту не позволяют без дополнительной помощи из федерального бюджета обеспечить в полном объеме расходы на реализацию указов президента Российской Федерации в части повышения оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы»,- сообщил карельский Минфин.

Правительство Карелии обратилось к федеральному правительству и профильным федеральным органам власти за «дополнительной финансовой помощью» для реализации майских указов, сообщает «РБК».

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Михаил Борисович
2017-10-20 09:49:11
По вине приставной власти, Карелия поставила анти-рекорд. По доходам-расходам, антикарельской политике, убытию населения... и еще длинный список! За что такая беда карелам? Геноцид, это про кого?
кир
2017-10-20 08:58:47
Правда, ненец, только уезжать молодым.
ненец
2017-10-20 08:42:02
Кто указывает, тот и деньги пусть даёт. И вообще нечего указывать, сами знаем. Указчик. блин. :)
User
2017-10-20 09:45:22
ненец, указывает один, а за помощью обратились к другому, у которого "Денег нет, но вы держитесь".
Писать в "Спортлото" уже давно стало народной карельской забавой.
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