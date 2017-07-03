Карелия сократила задолженность перед коммерческими банками

Министерство финансов Карелии сообщает о снижении на 1,1 млрд рублей государственного долга республики перед коммерческими банками.

По состоянию на 30 июня проценты за пользование кредитами, предоставленными бюджету Карелии Сбербанком, "Совкомбанком", банком "Возрождение" и банком "Онего", за июнь месяц выплачены в полном объеме и в сроки, установленные государственными контрактами, пишут "Вести Карелии".

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