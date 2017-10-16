15:01, 16 Октября 2017
Карелия стала лидером по предоставлению услуг пенсионерам через Интернет
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Пенсионеры республики практически полностью перешли на использование электронных заявлений для получения ряда услуг Пенсионного фонда.
В Карелии 95,7% заявлений на назначение или смену доставки пенсии поступили онлайн. Таким образом, республика вошла в число регионов-лидеров, в которых жители активно используют электронные сервисы для получения услуг ПФР.
Подробности – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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