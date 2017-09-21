Карелия в 1,5 раза опережает Россию по темпам сокращения трудовых ресурсов

Эксперты обнаружили устойчивую тенденцию сокращения числа людей трудоспособного возраста в Карелии.

Об этом сообщила замминистра соцзащиты, труда и занятости Карелии Елена Фролова.

"В Карелии наблюдается тенденция снижения численности населения трудоспособного возраста. За шесть лет, с 2011 года, оно убыло более чем на 39 тысяч человек, или на 10%",- заявила Фролова.

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