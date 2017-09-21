Плитка облицовочная Гольфстрим 200x330 мм оранжевый GF5
14 руб.
/
28 руб.
-50%
Экономия 14 руб
Смеситель кухня KEIL 20588 двурукий керам., метал. маховик
349 руб.
/
600 руб.
-42%
Экономия 251 руб
Дверное полотно Гладкое Миланский орех 2000х900х40 Ладора
690 руб.
/
990 руб.
-30%
Экономия 300 руб
Дрель акк. HAMMERFLEX ACD10.8M (10.8В, 1.2Ач, 0-350/1350 об/мин, 18Нм, 1 акк, Li-ion, 1.4кг)
1999 руб.
/
2999 руб.
-33%
Экономия 1000 руб

Пила бензиновая УБП 170
3490 руб.
/
5990 руб.
-42%
Экономия 2500 руб
Новости. Экономика
14:09, 21 Сентября 2017

Карелия в 1,5 раза опережает Россию по темпам сокращения трудовых ресурсов

По теме

Власти Петрозаводска и районов не могут потратить миллионы, выделенные на дороги
21.09.17 13:14
ЖК "Гармония" – это гармония во всем
21.09.17 13:14
Руководство мэрии Петрозаводска признало, что лучшая молодежь покидает Карелию
21.09.17 12:32
Все новости
Загрузка...

Эксперты обнаружили устойчивую тенденцию сокращения числа людей трудоспособного возраста в Карелии.

Об этом сообщила замминистра соцзащиты, труда и занятости Карелии Елена Фролова.

"В Карелии наблюдается тенденция снижения численности населения трудоспособного возраста. За шесть лет, с 2011 года, оно убыло более чем на 39 тысяч человек, или на 10%",- заявила Фролова.

Подробности – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

По теме

Власти Петрозаводска и районов не могут потратить миллионы, выделенные на дороги
21.09.17 13:14
ЖК "Гармония" – это гармония во всем
21.09.17 13:14
Руководство мэрии Петрозаводска признало, что лучшая молодежь покидает Карелию
21.09.17 12:32
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
User
2017-09-21 15:06:37
А что там с тенденцией снижения рабочих мест? Выводы какие-нибудь будут или ограничимся констатацией?
Гарик
2017-09-21 15:22:55
User, Какие выводы нужны кому то , главное усесться самому и компашку усадить на должности. И пилить ,пилить ,пил....)))
goo
2017-09-21 14:25:20
Время правления Худилайнена.
Гарик
2017-09-21 14:36:45
goo, А , с новым "лидером" дела лучше есть и будут??(((((((((((((((
User
2017-09-21 15:04:17
Гарик, на счет лучше - сомнительно, а вот на счет толще - вполне может быть. :)
Гарик
2017-09-21 15:20:18
User, Это я его спросил про лучше , а я то знаю будет ...опа ))
Гарик
2017-09-21 14:14:10
Скоро останутся спортивная общественность и религиозные фанатики ,если ноги не протянут ))
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
18.09.2017, 19:40
Полина Гагарина и Баста опозорились на шоу "Голос"
15.09.2017, 14:30
"КУРС на Варкауса". Курс на новую жизнь!
15.09.2017, 12:35
Мы за ценой не постоим: сколько денег кандидаты потратили на выборы
18.09.2017, 09:32
ФОТО: Сотня женских прокладок украсила Mercedes в районе новостроек Петрозаводска
18.09.2017, 13:15
"Власть должна быть честной, открытой и подконтрольной обществу!"
18.09.2017, 12:55
ВИДЕО: Стало известно, кто обклеил прокладками Mercedes в районе новостроек Петрозаводска

Аналитика

Сегодня 13:52
Обществоведение
На Кондопожской ГЭС прошел экофестиваль
Ученики общеобразовательной школы №27 Петрозаводска в рамках экологического фестиваля #ВместеЯрче высадили несколько десятков елей на территории Кондопожской ГЭС ПАО "ТГК-1".
"Власть должна быть честной, открытой и подконтрольной обществу!" 28
18.09.2017 13:15
"КУРС на Варкауса". Курс на новую жизнь! 2
15.09.2017 14:30
Мы за ценой не постоим: сколько денег кандидаты потратили на выборы 3
15.09.2017 12:35
Суд без события преступления 8
13.09.2017 09:21
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 14:02
Без политики
Один день из жизни диагноста-электрика  ПКФ "Слово"
Отличительная черта современного производства – владение новыми технологиями. А технологии реализуют люди. Как это происходит в сфере автосервиса, мы показываем через рубрику "Один день из жизни ПКФ "Слово".
"Хочу на зону" 3
19.09.2017 17:09
Массовая эвакуация, депутаты жгут, роженицы хуже кадетов 15
18.09.2017 15:47
Счастье быть шибздиком 1
13.09.2017 11:50
архив чтиво

Медиа

Выборы главы республики Карелия
10.09.2017 12:59
все фото и видео

Опрос

Нужно ли в Карелии давать тепло раньше установленных сроков?

Афиша

Сегодня в городе (6)
Оно
Напарник
Про любовь. Только для взрослых
Новые русские бабки
Гоголь. Начало (18+)
ЛЕГО.Ниндзяго.Фильм
детям
Вся афиша полностью


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»