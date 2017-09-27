09:19, 27 Сентября 2017
Карелия в числе лидеров СЗФО по доле работников, занятых на опасных производствах
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Почти каждый второй работник предприятий республики занят на опасных производствах.
По этому показателю республика входит в четверку самых неблагополучных регионов Северо-Западного федерального округа, сообщают "Вести Карелии".
Подробнее читайте в материале издания.
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