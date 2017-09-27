Сапоги АЛЯСКА черные до -40 размер 42
999 руб.
/
1500 руб.
-33%
Экономия 501 руб
Костюм БАЛТИКА размер 52-54/170-176
1999 руб.
/
2500 руб.
-20%
Экономия 501 руб
Кухонный гарнитур ЛДСП белый 1800мм
4990 руб.
/
5850 руб.
-15%
Экономия 860 руб
Тепловентилятор ENGY EN-513 2 кВт
499 руб.
/
790 руб.
-37%
Экономия 291 руб
Табурет Эконом 2 искусственная кожа в ассортименте
289 руб.
/
390 руб.
-26%
Экономия 101 руб
Новости. Общество
09:19, 27 Сентября 2017

Карелия в числе лидеров СЗФО по доле работников, занятых на опасных производствах

По теме

В Карелии приставы перекрыли источник дохода должнику
27.09.17 11:25
Должник в Карелии не позволил приставам отобрать у него экскаватор
27.09.17 11:06
Бесплатную консультацию юриста можно будет получить в Петрозаводске
27.09.17 11:06
Все новости
Загрузка...

Почти каждый второй работник предприятий республики занят на опасных производствах.

По этому показателю республика входит в четверку самых неблагополучных регионов Северо-Западного федерального округа, сообщают "Вести Карелии".

Подробнее читайте в материале издания.

 

По теме

В Карелии приставы перекрыли источник дохода должнику
27.09.17 11:25
Должник в Карелии не позволил приставам отобрать у него экскаватор
27.09.17 11:06
Бесплатную консультацию юриста можно будет получить в Петрозаводске
27.09.17 11:06
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
22.09.2017, 12:50
"Смалодушничал"
21.09.2017, 13:52
На Кондопожской ГЭС прошел экофестиваль
21.09.2017, 19:40
ФОТО: Что случилось с лицом Елены Малышевой?
22.09.2017, 20:20
ФОТО: Анастасия Волочкова в сексуальном боди и дырявых колготках
22.09.2017, 10:46
В ногу со временем
23.09.2017, 10:19
ВИДЕО: Иномарка насмерть сбила пешехода в центре Петрозаводска

Аналитика

Сегодня 09:40
Обществоведение
"Было страшно и больно" 2
В Петрозаводске 23-летняя экс-сотрудница ООО "ЭнергоКонтроль" Анастасия Литвинова заявила, что ее избил заместитель начальника Управления уголовного розыска МВД Карелии Андрей Балакшин.
Скандал в Олонце: люди остались без отдыха и без денег
26.09.2017 10:13
Сколько еще доказательств невиновности Алиханова нужно суду? 2
26.09.2017 09:59
"Смалодушничал" 7
22.09.2017 12:50
В ногу со временем
22.09.2017 10:46
Вся аналитика

Чтиво

25.09.2017 11:40
Без политики
SKODA OCTAVIA. Вспомогательные системы для водителя: новый эталон в классе
Статья о вспомогательных системах для водителя, ранее доступных только в более высоких классах.
В поисках лучшего
25.09.2017 10:10
Один день из жизни диагноста-электрика  ПКФ "Слово"
21.09.2017 14:02
"Хочу на зону" 3
19.09.2017 17:09
архив чтиво

Медиа

Инаугурация Главы Карелии Артура Парфенчикова в Петрозаводске
25.09.2017 15:04
все фото и видео

Опрос

Будете ли вы что-то покупать на традиционной сельхозярмарке в Петрозаводске?

Афиша

Сегодня в городе (6)
Оно
Напарник
Про любовь. Только для взрослых
ЛЕГО.Ниндзяго.Фильм
детям
Гоголь. Начало (18+)
Последний романтик
Вся афиша полностью


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»