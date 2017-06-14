Карелия включает в свой льготный перечень лекарства по торговым наименованиям

Карелия попала в список из 31 региона, где в льготные лекарственные перечни на 2017 год включены препараты по торговому наименованию, что может ограничить конкуренцию при закупках лекарств и снизить их доступность для льготников.

Более трети регионов включили в свои льготные лекарственные перечни на 2017 год препараты по торговому наименованию. Об этом свидетельствуют результаты мониторинга, проведенного Фондом независимого мониторинга медицинских услуг и охраны здоровья человека "Здоровье" и активистами ОНФ в рамках проекта "За доступные лекарства".

Эксперты Фонда и региональные активисты ОНФ с февраля по март проводили мониторинг территориальных программ госгарантий, в ходе которого проанализировали перечни льготных лекарств для амбулаторного лечения, утвержденные на 2017 год во всех 85 субъектах.

"Региональные льготные лекарственные перечни утверждаются субъектами для того, чтобы льготники региона могли получать выписанные им лекарства, входящие в перечень, бесплатно или за часть стоимости. Соответственно, эти лекарства должны закупаться региональными медицинскими организациями. А госзакупки препаратов по торговым наименованиям вместо международных непатентованных наименований имеют ряд жестко прописанных действующим законодательством ограничений, поскольку ограничивают конкуренцию, что ведет к росту цены лота. Исключением могут быть, например, те случаи, когда специальная врачебная комиссия вынесла заключение о необходимости закупки препарата по торговому наименованию для конкретного пациента", – пояснил директор Фонда "Здоровье", член Центрального штаба ОНФ Эдуард Гаврилов.

Мониторинг показал, что лекарственные препараты по торговому наименованию вошли в льготные перечни 31 региона. Среди них Республики Карелия, Чувашия, Дагестан, Ингушетия, Крым, Башкортостан, Татарстан, Калмыкия, и Карачаево-Черкесия; Забайкальский край; города Санкт-Петербург и Севастополь, а также Тверская, Амурская, Иркутская, Вологодская, Рязанская, Саратовская, Томская, Курганская, Ивановская, Тульская, Московская, Костромская, Липецкая, Магаданская, Оренбургская, Новосибирская, Архангельская, Челябинская и Мурманская области.

Антилидерами среди перечисленных регионов стали Тверская, Амурская и Иркутская области, включившие в региональные льготные перечни по 16 препаратов по торговому наименованию. Карелия оказалась среди регионов, где включили три или менее препаратов по торговому наименованию.

Эксперты Фонда предлагают Минздраву разработать и утвердить правила формирования региональных льготных перечней лекарственных препаратов для медицинского применения, в том числе чтобы не допустить включения в них лекарств по торговым наименованиям.

"Это позволило бы обеспечивать бесплатными лекарствами как можно большее число пациентов-льготников и соблюдать равные права жителей разных регионов на льготное лекарственное обеспечение", – заключил Эдуард Гаврилов.