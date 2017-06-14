Новости. Общество
06:40, 14 Июня 2017

Карелия включает в свой льготный перечень лекарства по торговым наименованиям


По теме

В Карелии ликвидируют ДТП с туристическим автобусом с иностранцами
14.06.17 08:20
Какие события ожидаются в Карелии и Петрозаводске сегодня?
14.06.17 07:54
Карелия включает в свой льготный перечень лекарства по торговым наименованиям
14.06.17 06:40
Все новости
Загрузка...

Карелия попала в список из 31 региона, где в льготные лекарственные перечни на 2017 год включены препараты по торговому наименованию, что может ограничить конкуренцию при закупках лекарств и снизить их доступность для льготников.

Более трети регионов включили в свои льготные лекарственные перечни на 2017 год препараты по торговому наименованию. Об этом свидетельствуют результаты мониторинга, проведенного Фондом независимого мониторинга медицинских услуг и охраны здоровья человека "Здоровье" и активистами ОНФ в рамках проекта "За доступные лекарства".

Эксперты Фонда и региональные активисты ОНФ с февраля по март проводили мониторинг территориальных программ госгарантий, в ходе которого проанализировали перечни льготных лекарств для амбулаторного лечения, утвержденные на 2017 год во всех 85 субъектах.

"Региональные льготные лекарственные перечни утверждаются субъектами для того, чтобы льготники региона могли получать выписанные им лекарства, входящие в перечень, бесплатно или за часть стоимости. Соответственно, эти лекарства должны закупаться региональными медицинскими организациями. А госзакупки препаратов по торговым наименованиям вместо международных непатентованных наименований имеют ряд жестко прописанных действующим законодательством ограничений, поскольку ограничивают конкуренцию, что ведет к росту цены лота. Исключением могут быть, например, те случаи, когда специальная врачебная комиссия вынесла заключение о необходимости закупки препарата по торговому наименованию для конкретного пациента", – пояснил директор Фонда "Здоровье", член Центрального штаба ОНФ Эдуард Гаврилов.

Мониторинг показал, что лекарственные препараты по торговому наименованию вошли в льготные перечни 31 региона. Среди них Республики Карелия, Чувашия, Дагестан, Ингушетия, Крым, Башкортостан, Татарстан, Калмыкия, и Карачаево-Черкесия; Забайкальский край; города Санкт-Петербург и Севастополь, а также Тверская, Амурская, Иркутская, Вологодская, Рязанская, Саратовская, Томская, Курганская, Ивановская, Тульская, Московская, Костромская, Липецкая, Магаданская, Оренбургская, Новосибирская, Архангельская, Челябинская и Мурманская области.

Антилидерами среди перечисленных регионов стали Тверская, Амурская и Иркутская области, включившие в региональные льготные перечни по 16 препаратов по торговому наименованию. Карелия оказалась среди регионов, где включили три или менее препаратов по торговому наименованию.

Эксперты Фонда предлагают Минздраву разработать и утвердить правила формирования региональных льготных перечней лекарственных препаратов для медицинского применения, в том числе чтобы не допустить включения в них лекарств по торговым наименованиям.

"Это позволило бы обеспечивать бесплатными лекарствами как можно большее число пациентов-льготников и соблюдать равные права жителей разных регионов на льготное лекарственное обеспечение", – заключил Эдуард Гаврилов.

По теме

В Карелии ликвидируют ДТП с туристическим автобусом с иностранцами
14.06.17 08:20
Какие события ожидаются в Карелии и Петрозаводске сегодня?
14.06.17 07:54
Карелия включает в свой льготный перечень лекарства по торговым наименованиям
14.06.17 06:40
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
13.06.2017, 10:23
Горячую воду в некоторых районах Петрозаводска включат раньше, чем планировалась
09.06.2017, 11:26
Лапки кверху, или почему "Яблоко" сдается без боя 
13.06.2017, 13:23
Стало известно, когда закончится дождь в Карелии
13.06.2017, 10:40
Семь дней губернатора: "Я буду обращать внимание на мелочи"
07.06.2017, 16:08
Руководитель аппарата Заксобрания Карелии пойман пьяным за рулем
07.06.2017, 09:25
Личинки червей нашли в муниципальном бассейне на Хейкконена

Аналитика

13.06.2017 12:48
Политкухня
"Понадобится больше следователей" 1
В Карелии выборы главы республики будут проводиться после 15-летнего перерыва. Что  принципиально новое ждет избирателей? 
Семь дней губернатора: "Я буду обращать внимание на мелочи" 5
13.06.2017 10:40
Лапки кверху, или почему "Яблоко" сдается без боя  29
09.06.2017 11:26
Скандал в профсоюзном семействе 3
08.06.2017 11:10
Выборы для Парфенчикова 13
07.06.2017 11:52
Вся аналитика

Чтиво

13.06.2017 13:28
Личное мнение
Праздники, митинги, лебеди и сухой закон 3
Главные события недели в обзоре журналиста и блогера Евгения Белянчикова.
В Петрозаводске торжественно открыли сезон фонтанов
09.06.2017 14:57
Карьяла день 19
08.06.2017 10:17
Ни заказчиков, ни провокаторов 7
06.06.2017 10:58
архив чтиво

Медиа

День России в Петрозаводске
13.06.2017 12:13
все фото и видео

Афиша

В театрах (1)
Корсар
Концерты завтра (1)
Show must go on
детям
В кинотеатрах (10)
Мумия
Чудо-Женщина
Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки
Спасатели Малибу
Анна Каренина. История Вронского
Подводная эра
детям
Его собачье дело
Одаренная
Чужой: Завет
Нелюбовь
Вся афиша полностью

Опрос

Пойдете ли вы на выборы главы Карелии?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»