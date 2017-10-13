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Новости. Общество
15:10, 13 Октября 2017

Карелия вошла в число лидеров по коррупционным преступлениям

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Генпрокуратура назвала самые опасные регионы России по разным видам преступлений.

Генпрокуратура обнародовала доклад с данными о количестве преступлений, совершенных в российских регионах с января по июнь 2017 года. С полной информацией можно познакомиться здесь.

Карелия относится к регионам, где общее количество преступлений снизилось (на 27,2%). Однако в нашей республике значительно возросло количество преступлений коррупционной направленности – с 9 до 25 (получение взятки) и с 15 до 21 (дача взятки). Кроме того, по данным прокуратуры, Карелия является лидером по количеству преступлений, совершенных несовершеннолетними или при ух соучастии (10,1% от общего числа преступлений по стране).

А вот так выглядит предельно опасная десятка регионов (в порядке убывания криминогенности):

Москва (72 тыс. преступлений)

Московская область (41,5 тыс.)

Краснодарский край (33,5 тыс.)

Челябинская область (33,3 тыс.)

Башкортостан (29,5 тыс.)

Ростовская область (29 тыс.)

Тюменская область (28,7 тыс.)

Свердловская область (28,6 тыс.)

Кемеровская область (28 тыс.)

Татарстан (23 тыс.)

Меньше всего грабят, убивают и насилуют на Чукотке и в Ненецком автономном округе - там было совершено 377 и 386 преступлений соответственно. 

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
xxxxxxx
2017-10-13 15:58:34
думается Карелия исправиться и выйдет скоро на первые места по выявлению коррупции
Неизвестно
2017-10-13 16:19:10
xxxxxxx, или коррупции
Гость
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