09:46, 25 Сентября 2017
Карелия вошла в пятерку лучших регионов СЗФО по внедрению инноваций
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Число компаний в Карелии, внедряющих инновации в различных областях, в 2016 году достигло 6,4% от общего количества организаций.
По этому показателю республика заняла пятое место среди регионов Северо-Западного федерального округа, сообщают "Вести Карелии".
Подробнее читайте в материале издания.
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