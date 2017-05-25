Карелия вошла в тройку лидеров Северо-Запада по росту цен в апреле

Потребительские цены в Карелии в апреле 2017 года выросли на 0,5% по сравнению с мартом, сообщает Карелиястат.

Это один из самых высоких показателей среди регионов Северо-Запада. Такой же рост цен наблюдался в Мурманской области. Еще выше – в Калининградской области (0,8%).

Рост стоимости минимального (условного) набора продуктов питания в Карелии в апреле также оказался одним из самых высоких среди регионов СЗФО.

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