Новости. Экономика
09:35, 25 Мая 2017

Карелия вошла в тройку лидеров Северо-Запада по росту цен в апреле

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Карелия вошла в тройку лидеров Северо-Запада по росту цен в апреле
25.05.17 09:35
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Потребительские цены в Карелии в апреле 2017 года выросли на 0,5% по сравнению с мартом, сообщает Карелиястат.

Это один из самых высоких показателей среди регионов Северо-Запада. Такой же рост цен наблюдался в Мурманской области. Еще выше – в Калининградской области (0,8%).

Рост стоимости минимального (условного) набора продуктов питания в Карелии в апреле также оказался одним из самых высоких среди регионов СЗФО.

Подробнее читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

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Карелия вошла в тройку лидеров Северо-Запада по росту цен в апреле
25.05.17 09:35
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Leopol'd
2017-05-25 10:08:59
Ничего. Зато в центре города две церквушки новые. Точнее на Первомайском уже, а на пл. Кирова уже участок РПЦ передали. Будет где христарадничать, скрепы поддерживать.
Гарик
2017-05-25 09:52:51
Куда двигаемся или не двигаемся не понятно, процессы не управляемые ни кем))
Гость
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