09:35, 25 Мая 2017
Карелия вошла в тройку лидеров Северо-Запада по росту цен в апреле
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Потребительские цены в Карелии в апреле 2017 года выросли на 0,5% по сравнению с мартом, сообщает Карелиястат.
Это один из самых высоких показателей среди регионов Северо-Запада. Такой же рост цен наблюдался в Мурманской области. Еще выше – в Калининградской области (0,8%).
Рост стоимости минимального (условного) набора продуктов питания в Карелии в апреле также оказался одним из самых высоких среди регионов СЗФО.
Подробнее читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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